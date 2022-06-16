«التحقيقات»: ماس كهربائي وراء اندلاع النيران بشقة في النزهة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول حريق نشب داخل شقة بعقار سكني، اليوم الخميس، أن ماسًا كهربائيًا وراء اندلاع النيران.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي؛ للمعاينة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق بشقة في العقارات السكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة؛ لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.