تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2022 بالعاشر من رمضان وأبرز مميزاتها

يهتم طلاب الشهادة الإعدادية بالبحث عن تنسيق مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان 2022، والتي تعد أحد بدائل الثانوية العامة، والتي يسعى الطلاب للالتحاق بها، لأنها توفر فرص عمل بعد الدراسة.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2022

وتعد مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان من أفضل مدارس التعليم التكنولوجي في مصر، حيث يشرف على المدرسة، طاقم ألماني ويدرب فريق من الشباب المصري لاكسابه المهارة والخبرة لتولي مسؤولية إدارة مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان مستقبلًا، لتحقيق تنمية مهارات العامل المصري، ليستطيع تطوير المنتج.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي شروط ومميزات الالتحاق بـ«مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان».

تنسيق مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان

يهتم الطلاب هذه الأيام بمعرفة تنسيق مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا من وزارة التربية والتعليم، وكانت المدرسة خلال العام الدراسي الماضي قد حددت الـ تنسيق عند مجموع 250 درجة، وتقبل البنين من محافظة الشرقية، ومن المتوقع أن يكون تنسيق مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان هذا العام في نفس حدود تنسيق العام الماضي أو يزيد قليلًا.



وتستهدف مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان إعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، حتى يتمكن من مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحالي، بما يتناسب مع التطورات العالمية.

تم وضع الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان للتكنولوجيا التطبيقية، بمعايير دراسية تناسب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حسب حديث سابق للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2022

تعد مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية من أفضل مدارس التعليم الفني، حيث تقوم بمزج التعليم والتدريب العملي بالتعليم النظري، ويشكل العملي 80 %، من الدراسة والنظري 20 %.

ومن أهم مميزات مدرسة السويدي بالعاشر من رمضان حصول الطالب بعد التخرج على 4 شهادات هي جدارات دولية، وشهادة الدبلوم الفني نظام 3 سنوات، وشهادة خبرة تدريب عملي من المصانع.

ويعد الشريك الصناعي للمدرسة مؤسسة السويدي للتنمية، ويتولى رجال الصناعة بالشركة أمر الامتحانات في هذه المدرسة وليس المعلمين، بهدف قياس الخبرات والمهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال قترة دراستهم، والوقوف على استعدادهم لتحمل مسؤولية العمل تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشريك الصناعي.

كما توفر المدرسة لطلابها زي مدرسي، وانتقالات كاملة، ومكافأة مالية شهرية، ويختار الدارس فيها بين عدة أقسام وهي الإلكترونيات الصناعية، مكونات الطاقة، وميكانيكا وصيانة.



ومن شروط المدرسة أن يكون سن الطالب في أكتوبر 18 عاما، ومصري الجنسية، ويجتاز الاختبارات التي تجرى له، ويكون من أبناء المحافظة التي تكون بها المدرسة وهي محافظة الشرقية.