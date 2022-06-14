الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط التقديم في مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية 2022

مدرسة تكنولوجيا المعلومات
مدرسة تكنولوجيا المعلومات
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ازداد بحث طلاب الشهادة الإعدادية عن مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية، والتي تعد بديلًا جيدًا عن الثانوية  العامة، ويسعى طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بها بما توفره من مميزات لا تتواجد بالثانوية العامة.

مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية 2022

وتصدرت مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية 2022 مؤشرات البحث عبر منصة جوجل، مع استعداد  الطلاب لتقديم أوراق الالتحاق بها الشهر المقبل بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كل المحافظات وإعلان التنسيق الخاص بمدارس الثانوية سواء العامة أو الفنية في أغلب المحافظات.

تقديم مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية 2022

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط  التقديم الالكتروني للالتحاق بمدارس الثانوي العام والثانوي الفني ومن ضمنهم مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية، ويتم تفعيل الرابط بعد إعلان التنسيق الخاص للمدارس وفتح باب التقديم، والذي حددته وزارة التربية والتعليم في يونيو المقبل بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وبعد تقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لابد أن  يجتاز الطالب اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم الفنى والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

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وتم إنشاء مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية   في 2019، بالشراكة مع مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، وتخضع إلى أنظمة وزارة التربية والتعليم الفني.

وتعد المدرسة أولى المدارس التي تتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الحاسبات المتعددة، وتطويرالتطبيقات الإلكترونية التي يستخدمها الملايين حول العالم.

شروط الالتحاق بمدرسة تكنولوجيا المعلومات  

تقبل مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية 60 طالبًا فقط خلال العام الدراسي الواحد ، وتستمر الدراسة بها  خمس سنوات، يحصل بعدها الطالب على مؤهل فوق المتوسط.

لا تقبل المدرسة سوى أبناء القاهرة الكبرى « القاهرة – الجيزة – القليوبية»، ولابد من حصول  الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022 وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة، وتتيح  التقديم للبنين من إدارة قويسنا وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام  فى أول أكتوير 2022.

ومن أهم مميزات مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية الحصول على شهادة مصرية بجودة عالمية،  والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة، وتوفير فرص التعيين بشركات القطاع الخاص ويتم صرف  مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى للطلاب، توفير الزي المدرسي، توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للمدرسة، ولأماكن التدريب.

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مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية الشهادة الاعدادية الثانوية العامة تقديم مدرسة تكنولوجيا المعلومات بعد الإعدادية شروط الالتحاق بمدرسة تكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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