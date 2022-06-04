لخريجى الشهادة الإعدادية.. أبرز المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية 2022

تعتبر مدرسة الضبعة النووية في محافظة مرسى مطروح أحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي مدرسة تعليم فني بديلة قوية للثانوية العامة وتتعلق بكل ما يخص المفاعلات النووية ويتلقى الطلاب تدريب عملي من خلال مفاعل النووي في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح خلال فترة الدراسة.

معلومات عن مدرسة الضبعة النووية 2022

في هذا السياق ترصد “الدستور” أهم المعلومات عنها وهي كالآتي:

أن يحصل الخريج على دبلوم فني صناعي نظام الـ 5 سنوات.

مدة الدراسة بها 5 سنوات فقط.

تقبل البنين فقط.

يوجد سكن داخلي للطلاب بالمبنى السكني المجهز بمطعم وصالة رياضية وأمكن مخصصة للمذاكرة.

تمنح المدرسة الطلاب إجازة أسبوعية يوم الخميس على أن تكون العودة يوم السبت.

يمكن للخرجين العمل في المفاعل النووي السلمي واستكمال الدراسة في كلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة 2022

أصل شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر. شهادة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 250 درجة. صور شخصية للطالب حديثة. إيصال خدمة التقديم بقيمة 100 جنيه. ملف مستندات لحفظ كافة الأوراق السابقة المعتمدة من الإدارة التعليمية. مجموعة الطلاب التي تجتاز الاختبارات يتم تصعيدها إلى الكلية الفنية العسكرية وتتم تصفيتهم وإجراءات اختبارات أعلى ثم يتم اختيار 60 طالبًا فقط كل سنة بواقع 40 طالبًا من كافة المحافظات و20 طالبًا من محافظة مرسى مطروح.

قد يهمك أيضا: تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022.. ومميزات الدراسة بها

7. مدرسة الضبعة النووية تشهد تقديم نحو 10 آلاف طالب ويتم اختيار 60 طالبًا فقط، و يتم إجراء تنسيق داخلي للطلاب داخل المدرسة حول التخصص الذي يتخصص فيه الطلاب.

8. الإقامة مجانية للطلاب داخل المدرسة حيث يتواجد عدد فندقين داخل المدرسة ويتم تعليم الطلاب اللغة الروسية بجانب إتقان اللغة الإنجليزية أيضًا.