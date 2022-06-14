الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بمنشأة ناصر

حريق شقة
حريق شقة
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، الثلاثاء، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية في دائرة القسم، وإعداد تقرير حول وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة منشأة ناصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

منشأة ناصر الأدلة الجنائية معاينة حريق حريق

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