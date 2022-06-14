إصابة 9 فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي بالشرقية، اليوم، 9 مصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في مياه ترعة بطريق بردين – الزقازيق بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول 9 مصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 وهم (أحمد.ش.م، 34 سنة، بكدمات بالفقرات القطنية، صباح.م.ح 43 سنة، بكدمات وسحجات، وتامر.س.ال، 42 سنة، بكسر بالركبة اليمنى، عمرو.م.ع 42 سنة، بكدمات بالفقرات، محمد.ح.م 42 سنة، بكدمات وسحجات، عمرو.س.ا، 32 سنة، اشتباه كسر فى الفخذ الأيمن، عاطف.ز.ح، 42 سنة بكدمات وسحجات، وعادل.ب.ب، 32 سنة بكدمات وسححات، صباح.خ.ب 25 سنة، بكدمات وسحجات).

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق بردين – الزقازيق، بنطاق مركز شرطة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من مستقلي السيارة.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة وخروجهم عقب تعافيهم جميعًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.