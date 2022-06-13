نائبة وزير الخارجية الإيطالي تلتقي وفدا فلسطينيا.. وتؤكد على ضرورة حل الدولتين

التقت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الاثنين، وفدًا من رؤساء البلديات الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، على موقعها الرسمي على الإنترنت، على أنّ "مساهمة السلطات المحلية أساسية لبناء سلام عادل ومستدام"، مشيرة إلى أنّه تم خلال اللقاء التأكيد على "التزام إيطاليا بوقف العنف والمساعدة في العملية الانتخابية في فلسطين".

كما شددت الوزارة على أنّ "إيطاليا تدعم حل الدولتين".

وفي وقت سابق، صوتت غالبية الدول الأوروبية، اليوم الإثنين، على قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين.

وبحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية، فإن 26 دولة أوروبية من أصل 27 قررت استئناف الدعم المالي للسلطة بدون شروط، مضيفة أن هذا الدعم مخصص نحو 80 % منه لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات فيما يذهب 20% لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن هذا الدعم تصل قيمته إلى 250 مليون يورو سنويا، ويتوقع أن يتم تحويل كامل المبلغ عن عامين مع الأشهر القادمة، مؤكدة أن هذا التمويل لن يساعد في حل أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية خاصة مع الفجوة الكبيرة، وحلها الوحيد هو الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، واستئناف الدعم المالي الأمريكي العربي بشكل كبير.

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم، أن البرلمان الأوروبي له مكانته وأهميته على الساحة الدولية، ويستطيع أن يكون عاملا مؤثرا في وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ووقف الجرائم التي ترتكب بحقهم يوميا.

جاءت تصريحات أبو بكر خلال استقبال وفد أوروبي، اليوم، ضم رئيسة البرلمان الأوروبي إيراتكسي جارسيا، وأعضاء في البرلمان بيدرو ماركيز، وإيليندا يونسيفا، وإيفين إنسير وهي المقرر الدائم لفلسطين في لجنة البرلمان للشؤون الخارجية، إضافة إلى عدد من مساعديهم، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.