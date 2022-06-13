الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

براءة سيدة وزوجها من ابتزاز سيدة ونشر صورها على «فيسبوك» بشبين القناطر

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبدالغني العنتبلي، وبحضور أحمد عادل عبدالله، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش، ببراءة ربة منزل وزوجها في اتهامهما بابتزاز سيدة ونشر صور فاضحة لها على موقع التواصل الاجتماعي.

 كان  أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم  31549 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3190 كلي شمال بنها، قد تضمن أن المتهمين "م. ع . ع" و"ش. م. م"، قاما بتهديد المجني عليها "حنان عبدالله ج" بإفشاء أمور خاصتها لحملها على التنازل عن القضية المقامة منها ضد المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على حُرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن تحصلا على صور خاصة بالمجني عليها بغير رضاها، وقام الأول بنشر تلك الصور الخادشة للشرف عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تسببا عمدًا في إزعاج المجني عليها، وذلك بإساءتهما استعمال أجهزة الاتصالات بارتكابهما الجرائم السابقة، وقيام المتهم الأول بإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات بنها ابتزاز سيدة نشر صور فاضحة موقع التواصل الاجتماعي جنايات شبين القناطر

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