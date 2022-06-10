السبت 11 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو محاولة سائق توكتوك دهس رجل شرطة بالدقهلية

الأمن
الأمن
ads

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنًا خبرا تحت عنوان «كان هيدوس رجل الشرطة.. مشاهد صادمة لبلطجى يهرب بتوك توك من كمين بالدقهلية». 

بالفحص تبين أنه حال تواجد أحد رجال الشرطة بأحد الارتكازات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية شاهد مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية اصطدمت بأحد الأشخاص حال سيره مترجلاً، ما أدى إلى حدوث إصابته، وأثناء محاولته ضبطه «فر هاربًا».

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المشار إليها وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها، وأنه فر هارباً خشية ضبطه لكون مركبة "التوك توك غير مرخصة"، وبسؤال المصاب أيد ذات المضمون واتهمه بإحداث إصابته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

3 إعدادى الشرقية| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

رابط بوابة الأزهر للتقديم للصف الأول الابتدائي 2022 وخطوات التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد المارشالية الجديدة؟ خطة لإعمار أوكرانيا تحت الحرب!

أسماء محفوظ

مكنتش مديه خوانة!

ماجد حبته

الصين فى قمة الأمريكتين!

سمر عادل

نحو التكامل الاقتصادى العربى

صفاء النجار

الصورة لا تعكس الحقيقة دائمًا

سارة شريف

فى القلب

د.كريمة الحفناوى

الشباب وصناعة التغيير

د. محمد عفيفي

رشدى سعيد وثورة يوليو

صور

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

محطة تل أبيب

المزيد

عين العاصفة.. انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على إسرائيل

الاتحاد الأوروبى يحذر من ممارسات إسرائيل المهددة للتعايش السلمى فى القدس

أزمة «حقل كاريش» للغاز.. كيف تستعد إسرائيل لمواجهة تهديدات حزب الله؟