الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صيدلى 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بالأقصر

حبس
حبس
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قضت محكمة جنح بندر الأقصر، برئاسة المستشار أحمد أبوسديرة، بحبس صيدلي 3 سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام 23 شخصًا من محافظة الأقصر، بتقديم بلاغات ضد "ت. ث. ح" صيدلي، يتهمونه بالاستيلاء على أموالهم، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم انه من عام 2015 حتى عام 2017، توصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية ومملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية، أحدث للمجني عليهم أملا في الحصول على ربح وهمي، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات.

وحكمت المحكمة حضوريًا بتوكيل، بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وإلزامه بالمصروفات الجنائية والمادية.

بندر الأقصر محكمة جنح حبس صيدلي

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