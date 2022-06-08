رابط موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022-2023
في الساعات الأخيرة يُكثف البحث عن رابط موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وخطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة والفنية، خاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات من ضمنها "المنيا، بورسعيد، والبحيرة ، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد" والطلاب الناجحين في هذه المحافظات يهتموا كثيرًا بمعرفة خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023.
التقديم في الصف الأول الثانوي 2022- 2023 :
وعقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات يُنتظر أن تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم باب تسجيل رغبات القبول بالصف الأول الثانوي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت خلال الإجازة الصيفية ولمدة تقارب شهر ونصف.
خطوات التقديم الإلكتروني في الصف الأول الثانوي 2022- 2023:
وهناك عدة خطوات يلزم اتباعها للتقديم من خلال البوابة الرقمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة أن الوزارة قد منعه التقديم داخل المدارس وجميع الخطوات ستجري بشكل مميكن وفق إجراءات التحول الرقمي، ولتسجيل رغبات قبول الطالب بالصف الأول الثانوي يتعين على الطالب أو ولي أمره اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لتقديم في الصف الأول الثانوي من هذا الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط.
- يختار الطالب أيقونة "التقديم" من الواجهة الرئيسية للبوابة.
- .كتابة كود الطالب وتسجيل الدخول. الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023:
- كتابة عدة بيانات الطالب الراغب في التقديم والتي على رأسها الاسم، والرقم القومي، ومحافظة الإقامة.
- يدون الطالب المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية، بنفس الدراجات حيث ستخضع لمراجعة من قبل الوزارة.
- تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق به العام، أو الفني، أو ما بعد التعليم الفني.
- في حالة التعليم الفني تحديد نظام التعليم 3-5 سنوات.
- ملء استمارة التنسيق عن طريق كتابة 3 مدارس من نوع تعليم واحد " الثانوي أو الفني" بمحيط سكن الطالب.
- تحميل جميع أوراق التقديم الخاصة بالطالب.
- الضغط على حفظ الطلب.
- يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم للمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها العام.
- في وقت لاحق يمكن للطالب متابعة حالة الطلب وموقف القبول ومعرفة اسم المدرسة التي تمت الموافقة على إلحاق الطالب بها.