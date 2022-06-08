الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022-2023

الثانوي
الثانوي
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في الساعات الأخيرة يُكثف البحث عن رابط موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وخطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة والفنية، خاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات من ضمنها "المنيا، بورسعيد، والبحيرة ، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد" والطلاب الناجحين في هذه المحافظات يهتموا كثيرًا بمعرفة خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023.

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثانى 2022 

 

التقديم في الصف الأول الثانوي 2022- 2023 :

وعقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات يُنتظر أن تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم باب تسجيل رغبات القبول بالصف الأول الثانوي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت خلال الإجازة الصيفية ولمدة تقارب شهر ونصف.

 

خطوات التقديم الإلكتروني في الصف الأول الثانوي 2022- 2023: 

وهناك عدة خطوات يلزم اتباعها للتقديم من خلال البوابة الرقمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة أن الوزارة قد منعه التقديم داخل المدارس وجميع الخطوات ستجري بشكل مميكن وفق إجراءات التحول الرقمي، ولتسجيل رغبات قبول الطالب بالصف الأول الثانوي يتعين على الطالب أو ولي أمره اتباع الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لتقديم في الصف الأول الثانوي من هذا الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط.
  2. يختار الطالب أيقونة "التقديم" من الواجهة الرئيسية للبوابة.
  3. .كتابة كود الطالب وتسجيل الدخول.                                                                                                الأوراق المطلوبة  للتقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023:
  4. كتابة عدة بيانات الطالب الراغب في التقديم والتي على رأسها الاسم، والرقم القومي، ومحافظة الإقامة.
  5. يدون الطالب المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية، بنفس الدراجات حيث ستخضع لمراجعة من قبل الوزارة.
  6. تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق به العام، أو الفني، أو ما بعد التعليم الفني.
  7. في حالة التعليم الفني تحديد نظام التعليم 3-5 سنوات.
  8. ملء استمارة التنسيق عن طريق كتابة 3 مدارس من نوع تعليم واحد " الثانوي أو الفني"  بمحيط سكن الطالب.
  9. تحميل جميع أوراق التقديم الخاصة بالطالب.
  10. الضغط على حفظ الطلب.
  11. يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية  التقديم للمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها العام.
  12. في وقت لاحق يمكن للطالب متابعة حالة الطلب وموقف القبول ومعرفة اسم المدرسة التي تمت الموافقة على إلحاق الطالب بها.
الاول الثانوى الشهادة الاعدادية الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي 2022- 2023 الثانوي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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