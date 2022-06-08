في الساعات الأخيرة يُكثف البحث عن رابط موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وخطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة والفنية، خاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات من ضمنها "المنيا، بورسعيد، والبحيرة ، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد" والطلاب الناجحين في هذه المحافظات يهتموا كثيرًا بمعرفة خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023.

التقديم في الصف الأول الثانوي 2022- 2023 :

وعقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات يُنتظر أن تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم باب تسجيل رغبات القبول بالصف الأول الثانوي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت خلال الإجازة الصيفية ولمدة تقارب شهر ونصف.

خطوات التقديم الإلكتروني في الصف الأول الثانوي 2022- 2023:

وهناك عدة خطوات يلزم اتباعها للتقديم من خلال البوابة الرقمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة أن الوزارة قد منعه التقديم داخل المدارس وجميع الخطوات ستجري بشكل مميكن وفق إجراءات التحول الرقمي، ولتسجيل رغبات قبول الطالب بالصف الأول الثانوي يتعين على الطالب أو ولي أمره اتباع الخطوات التالية: