تفاصيل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يبدأ تساؤل طلاب الصف الاول الثانوي 2022 عن تفاصيل إعلان نتيجة أولى ثانوي 2022 الترم الثاني، هل سيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا أم في المدارس ورقيًا وكيفية توزيع الدرجات النهائية.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم

وعن تفاصيل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تكون بدرجات لأن كل ترم يمثل 50% من الدرجة النهائية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإرسال نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الخاصة بالأسئلة الإلكترونية إلى جميع المدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 بعد مراجعتها وتدقيقها.

وأضاف أن المدارس ستعمل على حساب الدرجات الكلية لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 على مستوى المدارس الأسبوع المقبل.

وأضاف أن المدارس ستعمل على حساب الدرجات الكلية لإعلان نتيجة أولى ثانوي 2022 على مستوى المدارس الأسبوع المقبل.

توزيع درجات نتيجة أولى ثانوي 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي تتضمن الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحًا فيها.

وقالت الوزارة إنه إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الفصلين، سيكون ملزمًا بدخول امتحانات الدور الثاني.

وأشارت إلى أنه تم التشديد على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز المادة، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

وأضافت أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن محررًا له محضر بتعرضه لمشكلة تقنية، فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

ونوضح من خلال هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وفي حال إعلان نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس سيكون الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال: "نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيًا وكما تعلمون فإن الجزء المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة وبالتالي النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة وكل ما تتداوله السوشيال ميديا في هذا الصدد لا أساس له على الإطلاق، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الإشاعات عن مصادره.