رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية عبر بوابة مركز المعلومات

تزايدت معدلات البحث عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية خلال الفترة الحالية بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التقديم بداية من يوم الأربعاء 1 يونيو 2022 ويستمر حتى يوم الخميس 30 يونيو الجاري عبر موقع الإلكتروني.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية

ويستعرض لكم الدستور في هذا التقرير رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية العربي والرسمية للغات للعام الدراسي 2022-2023 وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة من أولياء الأمور لقبول الطلب.

وتبدأ أولى خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية تسجيل الدخول إلى رابط بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم من هــــنا ثم تسجيل حساب على بوابة مركز المعلومات واتباع الخطوات التالية:-

تسجيل ولي الأمر الرقم القومي وكلمة المرور التي قمت بكتابتها في الخطوات السابقة عند إنشاء الحساب الخاص بك.

تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر وشهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.

الضغط على أيقونة التقديم.

يسجل ولي الأمر بيانات الطالب المتقدم بشكل دقيق.

تحديد المدرسة المراد التقديم إليها والمحافظة والإدارة التابع إليها.

التسجيل في المدة المحددة من وزارة التربية والتعليم خلال شهر يونيو 2022.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023

أن يكون سن الطفل المتقدم لا يقل عن 6 سنوات.

تقديم الملف الخاص بالطفل المتقدم إلى المدرسة بعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين.

يجب التزام ولي الأمر الطالب بمتابعة التنسيق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

قراءة شروط التقديم الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والالتزام بها.

المديريات التعليمية بكل محافظة ستوزع الطلاب حسب الكثافة العددية لكل مدرسة.

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