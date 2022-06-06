رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية والرسمية للغات

بدأ أولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائي 2022، في تقديم أوراق التحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية والتجريبية بدءًا من 1 يونيو الجاري.

ومع استمرار فتح باب تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية حتى نهاية الشهر الجاري مازال البحث مستمر عن رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية.

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات لتقديم الصف الاول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية.

فبعد الدخول على الرابط يجب على ولي الأمر القيام بعددٍ من الخطوات هي: إنشاء حساب ولي الأمر على بوابة مركز المعلومات من خلال إدخال البيانات الأساسية كما هي ببطاقة الرقم القومى وبيانات التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الالكترونى، مع إدخال بيانات العنوان محل الإقامة.

ثم يقوم ولي الأمر بإدخال كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 حروف وأن تحتوي على حروف وأرقام وأن يكون أحد الأحرف كبير Capital.

وبعد ذلك تأتي خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية وهي كالتالي:

*الدخول على بوابة مركز المعلومات من هنــــــــا.

*ادخل الرقم القومي وكلمة المرور التي قمت بكتابتها في الخطوات السابقة عند إنشاء الحساب الخاص بك.

*ادخل أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وملف كامل الدمغات، و 10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.

* اضغط على أيقونة التقديم.

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بمساعدة أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني خلال فترة التقديم الإلكتروني، وتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة.

ويستطيع ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي لطلبات التقديم من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد ظهورها يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وبدأت فترة التقديم بالمدارس للصف الأول الابتدائي في 1 يونيو الماضي ، ويستمر حتى يوم 31 من الشهر الجاري، ويمكن لأولياء الأمور القيام بتعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال الفترة المتاحة وذلك في حالة وجود أخطاء في بيانات الطالب، ثم جمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائي.