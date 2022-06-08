الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالشروط والخطوات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية والتجريبية

طلاب ابتدائي
طلاب ابتدائي
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 خلال يونيو الجاري يهتم الآلاف بالبحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، وذلك في كل أنحاء الجمهورية، وذلك للراغبين في التقديم لأبنائهم في المدارس الحكومية والتجريبية، وذلك من بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية  والتجريبية، وحددت الوزارة الفترة من  الأول من يونيو 2022 ولمدة 30 يوم للتقديم.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية والتجريبية

ويهتم آلاف أولياء الأمور في كل المحافظات للتقديم لأولادهم في المدارس الحكومية أوالتجريبية خاصة بعد تطويرها من قبل الدولة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة التي ساهمت بإنشاء وإعادة إحياء آلاف المدارس حول الجمهورية تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية ، مما جعلها ملائمة لاستقبال أبنائهم بدلًا من المدارس  الخاصة ذات التكلفة العالية.

وزارة التربية والتعليم قد أعلنت من قبل أن التقديم للطلاب الجدد سيتم من خلال بوابة إلكترونية يرفع من خلال أوراق التقديم بدلًا من التزاحم على المدارس وهي خطوة تجريها الدولة حاليًا في شتى الإجراءات تقريبًا، من هُنا كثُر البحث عن رابط وخطوات وشروط التقديم في الصف الأول الابتدائي للطلاب بالغين السن القانوني للالتحاق بالمدارس الابتدائية و رياض الأطفال، تقدم الدستور في إطار حرصها تزويد القراء بكافة المعلومات أول بأول تيسيرًا عليهم .

علمًا بأن في الساعات من 1 يونيو  قد فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقع المخصص لتقديم الطلاب الجدد الراغبين للالتحاق في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022- 2023 وذلك ليتمكن أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية والرسمية .

شروط التقديم للصف الأول الابتدائى 2022 فى المدارس الحكومية وموعد النتيجة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية والرسمية للغات

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن التقديم بدأ من يوم 1-6-2022  ويستمر قرابة شهر من تاريخ فتح باب التقديم و حددت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات للتقديم  في الصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

  1. الدخول على الرابــــــــــــــــــط 
  2. إنشاء حساب ولي الأمر على بوابة مركز المعلومات من خلال إدخال البيانات الأساسية، منها  الرقم القومى الخاص بولي الأمر وبيانات التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الالكترونى، مع إدخال بيانات العنوان محل الإقامة.
  3. يُدخل ولي الأمر كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 حروف وأن تحتوي على حروف وأرقام وأن يكون أحد الأحرف كبير.
  4. الدخول على بوابة مركز المعلومات من هنــــــــا.
  5. ادخال الرقم القومي  الخاص بالطفل والمدون في شهادة ميلاده وكلمة المرور التي قمت بكتابتها في الخطوات السابقة .
  6. أدخل أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر
  7. وملف كامل الدمغات
  8. 10 صور شخصية حديثة للطفل 4* 6
  9. وإثبات محل السكن بايصال كهرباء أو غاز
  10. اضغط على أيقونة التقديم.

للمعلمين.. شروط تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى 2022 للمدارس الحكومية والتجريبية والرسمية للغات

لينك موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية وشروط التقديم

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2022.. وآخر موعد للتقديم

شروط التقديم في المدارس الحكومية 2022 – 2023 للطلاب الجدد:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في جميع محافظات الجمهورية سواء في المدارس التجريبية أو الحكومية أو اللغات الرسميةة والتي جاءت كالآتي :-

  1. بحلول الأول أكتوبر المقبل لا يقل سن الطالب المتقدم عن 6 سنوات .
  2. التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة فقط وليس ورقيًا من داخل المدارس  فهي خطوة إجبارية.
  3. التقديم خلال  المهلة الممتدة من 1 يونيو وحتى 31 من ذات الشهر فقط.
  4. يكون محل سكن الطفل في المربع السكني للمدرسة الراغب في الالتحاق بها.
  5. اجتياز الطالب المقابلة الشخصية التي تجرى داخل المدرسة.
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وائل لطفي

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