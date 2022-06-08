الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تستمر عمليات البحث عبر محرك جوجل العالمي عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022، وكذلك الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة أسيوط.

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، اعتماد النتيجة بشكل رسمي، حيث يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني للاستعلام عنها برقم الجلوس أو الاسم فقط ومعرفة درجات المواد والمجموع الكلي، وحالة الطالب (ناجح أم يوجد دور ثاني) والنسبة المئوية وترتيب الطالب على المدرسة، وترتيب الطالب علي الإدارة، وترتيب الطالب على المحافظة، وتوقع تنسيق الطالب ثانوي عام / ثانوي فني، وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال الطلاب قبل اعتماد النتيجة رسميًا من قبل المحافظ.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2022

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط الاستعلام عن نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط فور اعتمادها، خلال الساعات القليلة القادمة (من هنا).

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

موعد بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

تفتح مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط باب التظلم على نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط رسميًا وإعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة والمخصص لعرض نتائج الطلاب في الامتحانات، حيث يتم دفع رسوم المواد التي يرغب الطالب في إعادة تصحيح أوراق إجابته فيها عبر وسائل الدفع المعتمدة من المديرية يعقبها تقديم طلب في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب وتحديد موعد للتصحيح.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات 2022

المحافظةرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022الحالةنسبة النجاح
القاهرةمن هنا بوابة التعليم الأساسيظهرت83%
الجيزةمن هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزةظهرت82.6% 
دمياطمن هنا نتائج التعليم الأساسيظهرت72%
بني سويفمن هنا حصريًا على موقع جريدة الدستورظهرت75.51%
الدقهليةمن هنا حصريًا على موقع جريدة الدستورظهرت86.3%
أسوانمن هنا بوابة نتائج التعليم الأساسيظهرت76.12%
كفر الشيخمن هنا بوابة نتيجة شهادة التعليم الأساسيظهرت78.83%
الإسكندريةمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت76.8%
سوهاجمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت71%
الفيوممن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت73.35%
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

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