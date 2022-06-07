الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حفتر يدعو الليبيين لوضع خارطة طريق: «إرادة الشعب شرط أى تسوية»

حفتر
حفتر
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قال قائد قوات القيادة العامة الليبية، المشير خليفة حفتر، إن أي اتفاق للتسوية الشاملة مصيره الفشل، ما لم يحظَ بتأييد الشعب، داعيا الشعب الليبي، بكل مكوناته المدنية الوطنية، إلى أن يمتلك بنفسه زمام المبادرة، ويرسم خارطة طريقه دون نيابة أو وصاية من أحد.

 

وأكد حفتر، خلال احتفال|، أقيم أمس الإثنين، بمنطقة بنينا بمناسبة ذكرى عملية الكرامة، أن أي مسار لمعالجة أزمات بلادنا، لن يكتب له النجاح، ما لم يكن نابعًا من إرادة الشعب.

 

وأضاف قائلا: “لقد رأينا مصير كل الاتفاقات والمبادرات التي تجاهلت مصادقة الشعب عليها ودعمه لها، وما ترتب عليها من إحباط، وتضاؤل في الأمل، ومن ضياع للجهد والوقت، واستنزاف للثروات، وانتشار للفساد، حتى بلغ الأمر أن أصبح جزءًا من ترابنا في غرب البلاد مرتعًا فسيحًا للمستعمر المحتل وللمرتزقة المأجورين، هذا هو مصير المبادرات والاتفاقيات التي تتجاوز إرادة الشعب”.

 

وواصل بقوله: “الليبيون في تساؤل دائم: كيف وقد تحقق النصر على الإرهاب، مازال المواطن يعاني ضنك الحياة”.


وتعيش ليبيا أوضاعا سياسية وأمنية صعبة، في ظل انقسام حاد تشهده البلاد بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.

 

ويشكل المقاتلون الأجانب والمرتزقة والميليشيات المسلحة ثالوث خطر يهدد أمن واستقرار البلاد التي تعيش دوامة فوضى منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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