مؤشرات تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 بعد الإعدادية وشروط القبول

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن مدرسة الضبعة للطاقة النووية 2022، وهي من أهم بدائل الثانوية العامة أمام طلاب الشهادة الإعدادية، والتي اهتمت الدولة بافتتاحها عام 2017؛ لتأهيل جيل من الطلاب قادر على العمل في مشروع الضبعة النووي الذي تقسمه مصر في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح.

معلومات عن مدرسة الضبعة النووية 2022

ولاقت مدرسة الضبعة للطاقة النووية اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور؛ لأنها توفر فرص عمل للخريجين في المفاعل النووي، رغم الشروط التي تضعها المدرسة لقبول 75 طالب فقط سنويًا.

تعد مدرسة الضبعة النووية واحدة من بدائل الثانوية العامة، وكان الهدف من إنشاء مدرسة الضبعة النووية هو إعداد وتخريج كوادر مؤهلة للعمل بالمفاعل النووي السلمي الجاري العمل على إنشائه حاليًا في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام 2026.

وتقبل مدرسة الضبعة النووية 2022 الثانوية البنين فقط، وبدأ الدراسة الرسمية بالمدرسة في العام الدراسي 2017-2018.

مدة الدراسة بمدرسة الضبعة النووية 5 سنوات، ويحصل خريجي المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام 5 سنوات، ويمكن لخريج المدرسة الالتحاق كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي – تحت الإنشاء -، أو استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية.

ونظرًا لبعد المدرسة التي تقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، فتوفر المدرسة إقامة داخلية، ويتوافر بها مبنى سكني مجهز به مطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية.

ويحصل الطلاب الدارسين بالمدرسة على إجازة يوم الخميس، والعودة للمدرسة في السبت التالي.

وتقبل المدرسة سنويًا 75 طالبًا فقط منهم 30 من أبناء محافظة مطروح، و45 من باقي محافظات الجمهورية.

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 3120 جنيهًا سنويًا قابلة للزيادة.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022

ويتم إعلان تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 كل عام بعد تقديم الطلاب طلبات الالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية، وكان تنسيق العام الماضي عند 260 درجة أي أنها لا تقبل سوى الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية.

وضعت مدرسة الضبعة النووية بعض الشروط لالتحاق طلاب الشهادة الإعدادية بها، أهمها أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية حسب التنسيق الذي تعلن عنه المدرسة.

ونظرًا لأولوية سكان مطروح في الالتحاق بالمدرسة فهناك شرطًا خاصًا بهم وهو أن يكونوا حاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مطروح.

وألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) في الشهادة الإعدادية عن مجموع عال تحدده المدرسة أول بأول وكان العام الماضي ألا يقل درجة الطلاب فيهم عن نجاح بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية.

وأن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمره في شهر أكتوبر من العام الدراسي عن 18 سنة.

ويبدأ الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية التقديم لتسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.