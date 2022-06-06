الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفلة بهبوط حاد إثر تناولها حبة الغلة السامة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيبت طفلة فى الرابعة عشرة من العمر بمحافظة الشرقية، بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، وقيء وإعياء، إثر تناولها حبة الغلة السامة المخصصة لحفظ الغلال، وتم وضعها تحت الملاحظة بمستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "م و م"، 14 عاما، مقيمة دائرة مركز منيا القمح، مصابة بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وقيء وإعياء، وتم وضعها تحت الملاحظة.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليها، حدوث إصابتها إثر تناولها مبيد حشرى سام "حبة الغلة"، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

طفلة الشرقية هبوط حاد حبة الغلة السامة مستشفى الزقازيق

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