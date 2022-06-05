عاطلان وراء ترويج 4 كيلو هيروين فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين متورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، والأسلحة البيضاء، في القليوبية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضبط القليوبية من ضبط كل من "م ح م"، 52 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، و"ح. م. ح"، 25 سنة، عاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهما 1750 جراما من مخدر الهيروين، و2400 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.