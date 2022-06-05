خطوات الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022 يبحث طلاب الثانوي العام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 ومعرفة مقار اللجان الامتحانية؛ تمهيدًا لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022، وحتى يتمكنوا من أداء الاختبارات ومعرفة درجاتهم في نهاية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطالب أو طالبة الثانوية العامة 2022 الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال المدرسة التابع لها طالب الثانوية العامة، وسيتم تدوين محظورات امتحانات الثانوية العامة 2022 على بطاقة رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2022، حتى يتثنى للطلاب معرفة الممنوعات داخل لجان الثانوية العامة.

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وعن بحث الطلبة والطالبات عن الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 عام إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن تفعيل الرابط عبر بوابة الثانوية العامة 2022 ويحصل من خلاله الطالب على رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال كود الطالب.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو الجاري للمواد الدراسية غير المضافة للمجموع.

بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية.

والثلاثاء الموافق 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

والأحد الموافق 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

والثلاثاء الموافق 5 يوليو الديناميكا.

والخميس الموافق 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ويحصل الطلاب 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ من 9 حتى 12 يوليو 2022.

ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ.

والأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.