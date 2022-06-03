الجمعة 03 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 فى محافظة القاهرة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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يبدأ البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القاهرة عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث يحرص الطلاب وأولياء الأمور على الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام في المدارس الحكومية.

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القاهرة

ويعتمد ارتفاع أو انخفاض تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القاهرة على مؤشر النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، حيث يعتبر مؤشر النجاح هذا العام مرتفع نسبيا، واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653.

 

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة القاهرة العام الماضي على ثلاث مراحل الأولى، في البداية ليكون بحد أدنى ٢٣٥ درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل ٣٠ درجة من الحد الأدنى.

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بالرابط والشروط.. خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

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لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق الثانوية العامة بجميع المحافظات 2021

وتم النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 من 235 درجة إلى 230 درجة ، ثم إصدار قرار اخر للنزول بالتنسيق من ٢٣٠ درجة إلى ٢٢٤ درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

 

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الإساسي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة  eduserv.cairo.gov.eg.

 

وفي حالة عدم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 يجب الانتظار وإعادة المحاولة في الساعات القادمة وسيتم تفعيله مرة أخرى فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022.

 

وكان تنسيق الثانوية العامة “محافظة الإسكندرية” هو 225 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة "محافظة الشرقية" للعام الدراسي 2022 فهو 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الدقهلية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة "محافظة البحيرة" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة “محافظة القليوبية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة المنيا" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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