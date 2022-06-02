بالرابط والشروط.. خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

في هذا الوقت من العام يستعد الآلاف من أولياء الأمور للتقديم لأولادهم في الصف الأول الابتدائى 2022 لمن بلغ السن القانونية للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي وتقديم أوراق التحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك الخطوات والشروط اللازمة للتقديم بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بداية من الأربعاء الماضي 1 مايو ولمدة 30 يوما كاملة سيفتح الباب للتقديم الصف الأول الابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تقبل أى طلب ورقى لـ تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 إلا بعد انتهاء التقديم الإلكترونى المستمر حتى 30 يونيو، وحددت الأول من يوليو المقبل موعدًا للتقديم الورقي وحتى نهاية ذات الشهر.

تقديم الصف الأول الابتدائى 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويكثر البحث حاليًا عن التقديم الصف الأول الابتدائى 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع الخدمات العامة التابعة لمركز المعلومات عبر محركات البحث العالمية جوجل وتقدم الدستور في السطور الآتية خطوات التقديم الصف الاول الابتدائى 2022 والشروط.

الجدير بالذكر أن موقع وزارة التربية والتعليم يضم كافة المعلومات التي تخص الطلاب والمعلمين وتطوير المدارس في ذات الوقت، عن طريق الرابـــــــــــــط التالي

ويمكن لولي الأمر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة أخر أخبار الوزارة، وقد وضعت بعض الشروط لـ «الصف الاول الابتدائى 2022 »، أولها على ولى الأمر بتقديم الطلب إلكتروني من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وألا يقل سن الطالب عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، مع مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة، أو المربع السكنى الواحد.

وحددت وزارة التربية والتعليم أولويات القبول بالنسبة لأولوية القبول لـ«الصف الأول الابتدائي 2022»، حيث تكون الأولوية أهمها أن يكون مقيد بفصول رياض الأطفال، وايضًا الأولية لقبول طالب في أحد المدارس ان يكون له أخ أو أكثر بالمدرسة نفسها والأقرب.

مركز معلومات وزارة التعليم

من خلال رابط دليل الخدمات العامة، يمكن لأولياء الأمور تقديم الصف الأول الابتدائى 2022، ويوضح الدليل بالتفصيل كيفية الصف الأول الابتدائي 2022 إلكترونيًا شروط الحصول على الخدمة والإجراءات والمستندات المطلوبة اضغط هنــــــــــــــا .

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائى في المدارس الحكومية:

الضغط على الرابط المذكور. تظهر شاشة اختر أيقونة "إنشاء حساب "والتي تمكنك من الاحتفاظ بمستنداتك ويساعدك على التأكد من استيفاء الشروط والتقديم على الخدمات الإلكترونية تأكد من استكمال كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة التي تضمن شهادة الميلاد والرقم القومي للطلاب المدون في شهادة الميلاد المميكنة. اضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني اختر خدمة التقدم للصف الأول الابتدائى ، وتطلب من ولي الأمر كتابة المحافظة والمنطقة التي يسكن بها اضغط الانتهاء منهم تفتح لك خانة لاختيار المدرسة.

بعدها ستظهر استمارة التقديم للصف الأول الابتدائى وبها البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وعليها ملأها كاملة، والخانة الأخرى بها طرق التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني وعنوان المنزل، وبعد إتمام هذه البيانات ستطلب من ولي الأمر عمل رقم سري للدخول بعد ذلك إلى الرابط وتقديم الأوراق المطلوبة ومتابعة حالة الطلب.

وعند مواجهة أي مشكلة في التقديم لـ« تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022» يمكن لولي الأمر، التواصل من خلال الخط الساخن: 19368، أو رقم الواتس اب: 01148970610.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائي في المدارس الحكومية

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لـ«تقديم الصف الاول الابتدائى 2022» كالأتي: