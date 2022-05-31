موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائى 2022

يستعد أولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائى 2022 لتقديم أوراق التحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بداية من غدِ الأربعاء ولمدة 30 يوما كاملة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تقبل أى طلب ورقى لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022 إلا بعد انتهاء التقديم الإلكترونى، وحددت الأول من يوليو المقبل موعدًا لذلك وحتى نهاية ذات الشهر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تقديم الصف الاول الابتدائى 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع الخدمات العامة التابعة لمركز المعلومات.

موقع وزارة التربية والتعليم

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم كافة المعلومات التي تخص الطلاب والمعلمين وتطوير المدارس في ذات الوقت، عن طريق الرابط التالي https://moe.gov.eg/

يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة أخر أخبار الوزارة، والتي وضعت بعض الشروط لـ «الصف الاول الابتدائى 2022 »، حيث طالبت ولى الأمر بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بشرط ألا يقل سن الطالب عن 6 سنوات، وألا تزيد السن عن 9 سنوات، مع مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة، أو المربع السكنى الواحد.

وحددت وزارة التربية والتعليم أولويات القبول بالنسبة لأولوية القبول لـ«الصف الأول الابتدائي 2022»، حيث تكون الأولوية للمقيدون بفصول رياض الأطفال، كذلك هناك أولوية لمن لهم أخوة بالمدرسة نفسها والأقرب.

مركز معلومات وزارة التعليم

من خلال رابط دليل الخدمات العامة، يمكن لأولياء الأمور تقديم الصف الاول الابتدائى 2022، ويوضح الدليل بالتفصيل كيفية الصف الأول الابتدائي 2022 إلكترونيًا شروط الحصول على الخدمة والإجراءات والمستندات المطلوبة.

اضغط هنا https://psm.gov.eg

بمجرد الضغط على الرابط تظهر شاشة اختر أيقونة إنشاء حساب والتي تمكنك من الاحتفاظ بمستنداتك ويساعدك على التأكد من استيفاء الشروط والتقديم على الخدمات الإلكترونية، وتأكد من استكمال كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

وبعدها اضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني، واختر خدمة التقدم للصف الأول الابتدائي، وتطلب من ولي الأمر كتابة المحافظة والمنطقة التي يسكن بها ، وبعد الضغط الانتهاء منهم تفتح لك خانة لاختيار المدرسة.

تظهر حينها استمارة التقديم للصف الاول الابتدائي وبها البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وعليها ملأها كاملة، والخانة الأخرى بها طرق التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني وعنوان المنزل، وبعد إتمام هذه البيانات ستطلب من ولي الأمر عمل رقم سري للدخول بعد ذلك إلى الرابط وتقديم الأوراق المطلوبة.

ووجهت أولياء الأمور في حالة مواجهة أي مشكلة عند التسجيل لـ« تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022»، التواصل من خلال الخط الساخن: 19368، أو رقم الواتس اب: 01148970610.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لـ«تقديم الصف الاول الابتدائى 2022»، ومنها تسليم 6 صور شخصية للطالب المتقدم، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر للتقديم للطالب، دمغات التأمين الصحي، وشهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطالب المتقدم للتسجيل، وملف لتقديم الأوراق من المكتبة، وإيصال كهرباء أو ماء أو غاز، وتقديم طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات، بالإضافة إلى صورة من التقديم على الإنترنت تحمل ثلاث رغبات لثلاث مدارس وأولاها المدرسة التي يرغب الطالب في التقديم بها بالمقام الأول.