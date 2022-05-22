الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقديم رياض الأطفال 2022 والأوراق المطلوبة

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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يبحث الكثير من أولياء الأمور خلال هذه الأيام عن الأوراق المطلوبة لـ تقديم رياض الاطفال 2022 عبر الموقع الالكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  وقالت وزارة التعليم أن تقديم رياض الاطفال 2022  سيبدأ 1 يونيو وينتهي التسجيل 30 يونيو للعام الدراسي 2022 – 2023 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وحددت مديريات التعليم المستندات المطلوبة للتقديم لكل من المدارس الحكومية ومدارس الرسمية للغات.

الأوراق المطلوبة.. تقديم رياض الاطفال 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال 2022 ، وكان من ضمن الأوراق المطلوبة صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل، شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة، صورة بطاقة الأب والأم،  ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية، شهادة ميلاد مميكنة و 3 صور منها، إثبات السكن من إيصال "غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم.

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون سند التقدم لرياض أطفال 2022، أن يكون  سن التقدم بداية من 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم، رافضًا أي استثناءات في سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض أطفال 2022.

وزارة التربية والتعليم .. منصة موحدة للتقديم 

أتاحت  وزارة التربية والتعليم  منذ العام الماضي منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى (للمدارس الرسمي ـ الرسميه لغات) لكافة المحافظات .

ويمكن لأولياء الأمور زيارة  بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي  http://emis.gov.eg تقديم كل الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2022.

وتتيح مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أيضًا  روابط داخلية عبر موقعها الإلكتروني للتسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال 2022 إلكترونيا، حفاظًا على أولياء الأمور والطلاب ومنع التكدس والزحام داخل المدارس، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

روابط تقديم رياض الاطفال 2022 بالمحافظات 

 

تنشر «الدستور» روابط تقديم رياض أطفال 2022 ببعض محافظات الجمهورية، تسهيلًا لتقديم أولياء الأمور المحافظات المختلفة الأوراق المطلوبة للتقدم لأطفالهم بمرحلة رياض أطفال 2022 . 

مديرية  التربية و التعليم بالقاهرة 

https://www.cairomoe.net/kg

مديرية التربية  والتعليم بالجيزة 

https://gizaresult.com/

 

مديرية التربية  والتعليم بالاسكندرية  

https://alex-edu.com/

 

مديرية التربية  والتعليم بالدقهلية 

http://edudk.net/

 

مديرية التربية  والتعليم بالقليوبية 

https://www.qalubiaedu.org/

 

مديرية التربية  والتعليم بالغربية 

http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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