السبت 04 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على «خط الفيوم» بعد إحالة أوراقه للمفتي

ارشيفية
ارشيفية
ads

تصدرمحكمة جنايات الفيوم، اليوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل الحكم علي  أيمن عبدالمعبود الشهير إعلاميا بـ«خُط الفيوم»، وذلك بعد إحالة أوراقه الجلسة الماضية إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

قررت نيابة بندر الفيوم، في وقت سابق، إحالة قضية المُتهم أيمن عبد المعبود، والمعروف إعلاميًا بـ"خط الفيوم"، لمحكمة الجنايات، بتهمة قَتل زوجته وحماته، واحتجاز رهائن منهم أطفال، وترويع المواطنين في شهر نوفمبر الماضي

بدأت أحداث الواقعة في 4 من نوفمبر الماضي، بسماع صوت رصاصة حية خرجت من منزل مواطن بمنطقة عبد المنعم رياض- الدائري، في الفيوم، قام الأهالي على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك، وشهدت المنطقة محاصرة أمنية شديدة، بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية، واحتجازه المتهم حماته ورهائن في المنزل.

جنايات الفيوم محكمة خ ط الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

سمر عادل

استخدام الحبوب لامتلاك القوة

محمد عبد العزيز

بعيدًا عن الشأن الكُروى

بسنت حسن

البابلز

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وقضايا المرأة المصرية

مؤمن المحمدي

6/صفر ولا 6/1؟

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

هل تنجح الوساطة؟.. علاقة إسرائيل والدول العربية على رأس أولويات بايدن فى الشرق الأوسط

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها