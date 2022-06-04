اليوم.. الحكم على «خط الفيوم» بعد إحالة أوراقه للمفتي

تصدرمحكمة جنايات الفيوم، اليوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل الحكم علي أيمن عبدالمعبود الشهير إعلاميا بـ«خُط الفيوم»، وذلك بعد إحالة أوراقه الجلسة الماضية إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

قررت نيابة بندر الفيوم، في وقت سابق، إحالة قضية المُتهم أيمن عبد المعبود، والمعروف إعلاميًا بـ"خط الفيوم"، لمحكمة الجنايات، بتهمة قَتل زوجته وحماته، واحتجاز رهائن منهم أطفال، وترويع المواطنين في شهر نوفمبر الماضي

بدأت أحداث الواقعة في 4 من نوفمبر الماضي، بسماع صوت رصاصة حية خرجت من منزل مواطن بمنطقة عبد المنعم رياض- الدائري، في الفيوم، قام الأهالي على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك، وشهدت المنطقة محاصرة أمنية شديدة، بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية، واحتجازه المتهم حماته ورهائن في المنزل.