نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة القاهرة برقم الهاتف الأرضى

تعد أرقام الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة بالرقم الأرضي من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث، خاصة أن هناك فئة من طلبة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة عجزت عن الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة وحاولوا الوصول إليها عبر التليفون الأرضي، وفي سياق متصل قد أطلقت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الخدمة الصوتية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الخط الأرضي أو الهواتف المحمولة، لمن لم يتمكنوا من معرفة النتيجة عبر الموقع الالكتروني.

محافظة القاهرة: توفير نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الهاتف الأرضي أولًا

وكثير من الطلبة وأولياء الأمور لا يعلموا أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 تتوفر أولًا عبر الهاتف، فوفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم ومحافظة القاهرة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الخدمة الصوتية أولا، ثم تتيح الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وأخيرا يجري توزيعها على المدارس.

الرقم الأرضي لمعرفة نتيجة الإعدادية 2022

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة نجاح 83%.

وأعلن اثناء إعلانه للنتيجة أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الحالي في محافظة القاهرة قد بلغ 186273 طالبا وطالبة حضر منهم 180891 طالبا وطالبة ونجح 147653، وخلالها أسماء العشر الأوائل على مستوى المحافظة حيث حصل 155 طالبا على المجموع النهائي في كل المواد، واحتلت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول بنسبة نجاح 96.8%على مستوى المحافظة تلاها روض الفرج بنسبة نجاح بلغت 96.4%وفي المركز الثالث إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح بلغت 95.7%..

وفي إطار دمج ذوي الهمم في المجتمع فقد هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المتفوقين والناجين من الطلاب الصم و ضعاف الشمع وكذلك المكفوفين، حيث اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%..

الرقم الأرضي لمعرفة نتيجة الإعدادية 2022

وأعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أن طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم الحصول عليها من خلال الرقم 2300 أو 09000100.