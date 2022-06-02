الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

طلاب
طلاب
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نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، شهادة إتمام التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية”  للعام الدراسي 2021-2022 بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبا وطالبة حضر منهم 180891  طالبا وطالبة ونجح 147653.

تفاصيل نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة اعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ٦٢% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٦.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٣%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت  إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ %، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧%.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة

ويمكن لطلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2021-2022، من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات التعليمية بالقاهرة عبر الرابط التالي : (من هنا).

كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (من هنا)، بإدخال رقم الجلوس .

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

  1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للخدمات التعليمية (من هنا).
  2. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. كتابة رقم الجلوس فى المربع المخصص لذلك.
  4. اضغط على عرض النتيجة.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في لجان مدرسية مراقبة ومؤمنة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

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رئيس التحرير

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