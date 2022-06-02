الداخلية فى ضبط وقائع النصب والاحتيال على المواطنين (فيديو)

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يرصد جهود الوزارة في مواجهة محاولات النصب والاحتيال على المواطنين.

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط 27 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 886 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 253 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية.