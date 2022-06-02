الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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ينتظر طلاب محافظة البحيرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ومع تأخر إعلان النتيجة، في الوقت الذي ظهرت فيه في أغلب محافظات الجمهورية، احتل البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 الأكثر بحثًا على منصة "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة البحيرة.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة امتحاناتهم في ١٩ مايو الماضي بعد أن استمرت أسبوع كامل، وبدأت بعدها عمليات التصحيح.

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ظهرت الآن جميع المحافظات.. لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس والرقم القومى
 

وتوفر الدستور رابط الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 فور إعلانها واعتمادها من محافظ البحيرة.

 

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة 2022

ومن خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم  متابعة آخر أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي من  المقرر أن يعلنها هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعد الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح والمراجعة والتدقيق، وبعد اعتمادها سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الصف الـ٣ الإعدادي في المحافظة، ثم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 برقم الجلوس، وسيتم إتاحة نتيجة إعدادية البحيرة 2022 عبر بوابة إلكترونية تدشنها مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة.


البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة  2022

وتتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال بوابة التعليم الأساسي، والبوابة الإلكترونية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول من خلال هذا الرابط على البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021-2022 رسميا بعد اعتماد النتيجة وتفعيل هذا الرابط .

وعند ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة سيتم تفعيل رابط عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.

وأدى طلاب الصف الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة امتحانات الترم الثاني على مدار أسبوع متواصل بدأ بيوم السبت 14 مايو مادة اللغة العربية لمدة ساعتان ونصف، ويوم الأحد 15 مايو 2022 مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ويوم الإثنين 16 مايو امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ويوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، ويوم الأربعاء 18 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتان ومادة الحاسب الآلي لمدة ساعة، وانتهى مادة يوم الخميس 19 مايو لمدة ساعتين ومنذ هذه اللحظة يبحث الطلاب عن النتيجة.

الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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