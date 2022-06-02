بعد زيادة الدولار الجمركى.. اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

شهد سعر الدولار بجميع البنوك العاملة اليوم ارتفاعات طفيفة في البنوك سواء الحكومية أو الخاصة ، بعد استقرار سعره عند ١٨:٥ لعدة أيام، عاود الارتفاع اليوم ليسجل في بعض البنوك ١٨:٦٤ جنيه.

ويعود الارتفاع في سعر الدولار في نهاية تعاملات الأربعاء بعد قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي بنسبة ٢٠٪؜.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 18.5363 جنيه للشراء، و18.6484 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للشراء 18.64 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 18.58 جنيه للشراء 18.64 جنيه للبيع.

أما بمصرف أبوظبي الإسلامي، فوصل سعر إلى 18.61 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك الأهلي اليوناني بـ18.63 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 18.6جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي نحو 18.61 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.



زيادة الدولار الجمركي



أصدرت وزارة المالية أمس الأربعاء قرارًا بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، ليرتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات أمس الأربعاء.

ويتم استخدام الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة



وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الجديدة للدولار الجمركي على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.

والدولار الجمركي الذي قررت وزارة المالية أمس الأربعاء زيادة سعر بنسبة ٢٠٪؜ هو آليه وضعتها وزارة المالية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر عام 2016، وبلغ سعر الدولار الجمركي حينها ١٦ جنيه مصري.