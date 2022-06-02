الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن العناية بالأظافر الأكريليك (صور)

العناية بالأظافر
العناية بالأظافر
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من التقنيات الحديثة في عالم الأظافر هي الأكريليك أى لزق الظوافر الصناعية على الطبيعية، ويتم لزقها بمواد كيميائية ووضعها على الأظافر لعدة أيام ومدة تصل للشهور أيضًا، وهناك العديد من الفتيات تُفضلها، لذا توضح خبيرة التجميل نور شحادة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على الأظافر والاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة.

الحصول على التجفيف الكامل 

عليك بمجرد أن يتم وضع الماء عليها أن يتم تجفيفها بشكل كامل ونحرص على ذلك حتى لا تساعد الماء ودخولها للأظافر على تجميع البيكتريا فيها بالتالي تقلل من فترة صلاحيتها.

استخدام الزيت

أمر مهم للغاية استخدام الزيت على الأظافر الأكريليك فهو يعطيها شكل جذاب، بالإضافة إلى الحفاظ من الجفاف وتثبيتها بصورة أكبر على الأظافر الطبيعية.

اختيار الطول المناسب من البداية 

عليكي اختيار الطول المناسب الخاص بالأظافر من البداية فالطول المبالغ فيه يجعلها عرضه للتلف مع الاستخدام في العديد من الأمور اليومية لذا لابد من اختيار طول معقول لها.

ارتداء القفازات 

عند القيام بأعمال المنزل مثل غسل الأواني على سبيل المثال لابد من ارتداء قفازات تساعدك في الغسل بطريقة جيدة بعيدًا عن تلف الأظافر الخاصة بكِ بالإضافة إلى أنها تمكث فترة طويلة معكي دون تعرضها للتلف.

الإصلاح الفوري لها 

بمجرد أن يحدث تلف في الأظافر عليك أن تقومي بتصليح الأمر على الفور من خلال اللجوء لمتخصص لمداوة هذا الأمر واستبدال الظفر مكانه في حالة تعرضه للكسر.

لا للأستيون 

لا تستخدمي مزيل المانيكير المحتوى على مادة الأستيون على الظوافر الأكريليك حتى لا تتلفيها بل احرصى على استخدام مزيل لا يوجد به هذه المادة.

المتابعة وعدم تعرضها للتلف 

الحفاظ عليها لا يحتاج إلى أمر يصعب تنفيذه بل فكرى في عدم تعرضها للضرر من خلال اشتباكها خلال اعمال المنزل وما شابه ذلك من ظروف  بالإضافة إلى عدم قضمها.

عالم الأظافر هي الأكريليك أ بمواد كيميائية استخدام الزيت الحصول على التجفيف الكامل اختيار الطول المناسب من البداية لا للاستيون

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