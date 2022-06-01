الإعدام شنقًا لمزارع وشقيق زوجته لقتلهما شقيق الأول وسرقته فى الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مزارع وشقيق زوجته بالإعدام شنقا لقيامهما بقتل شقيق الأول وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالي مدينة صان الحجر بالعثور علي جثة عامل في أحد المصارف المائية في حالة تعفن بمركز فاقوس.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن مرتكبي الواقعة شقيق المجني عليه مزارع وصهره والمقيمان بدائرة مركز فاقوس لوجود خلافات أسرية .

وأضافت التحريات أنه فى يوم الحادث بيّت الجناة النية وعقدا العزم على قتله وجهزا لذلك "عصا غليظة " وتوجها إلى المكان الذي أيقنوا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به قام الأول بضربة بقوة أفقده الوعي، ثم قاما بتوثيق يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتى تأكدا من غرقه، وقاموا بسرقة التروسيكل ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة التي قدمتهما لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.