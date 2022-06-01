تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-6-2022

يبحث المصريون عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي خاصة مع الارتفاع الشديد الذي شهدته درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، واقتربت فيه الحرارة من تسجيل ٤٠ درجة على القاهرة وما يزيد عن ٤٥ درجة على بعض مدن الصعيد.

وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء تراجعًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة شديد الحرارة على مدن الصعيد.

ورغم بلوغ درجات الحرارة ٤٠ درجة في أغلب أنحاء الجمهورية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أننا مازلنا في فصل الربيع ولن يبدأ الصيف إلا في نهاية الشهر الجاري.

وتستعرض "الدستور"، في التقرير التالي، حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 1-6-2022، وبيان درجات الحرارة على أغلب مدن الجمهورية.

وسجلت القاهرة الآن ٣٤ درجة مئوية، لتكون الصغرى اليوم الأربعاء 1-6-2022، 22 درجة مئوية وتظل الحرارة في الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري أقل حدة من يومي الإثنين والثلاثاء.

حالة الطقس

يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب مصر والبحر الأحمر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

فيما تسيطر الأجواء المائلة للحرارة على ساعات الليل في القاهرة الكبرى حتى شمال البلاد وشمال الصعيد.



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-6-2022 على مدار 6 أيام.

ويسجل اليوم الأربعاء ٣٤ درجة نهارًا و٢٢ درجة مساءً، مع نشاط رياح على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29

طنطا الصغرى 21 والعظمى 33



دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح الصغرى 20 والعظمى 27



السلوم الصغرى 19 والعظمى 28



سيوة الصغرى 19 والعظمى 35



بورسعيد الصغرى 20 والعظمى



بداية فصل الصيف 2022

ويبدأ فصل الصيف 2022 نهاية يونيو الجاري، وسيطر بالفعل المنخفض الهندي الموسمي على مصر ليحجب جميع التيارات الباردة عن أجواء مصر، وتدخل مصر في الأجواء الصيفية الرطبة نهارًا وليلًا بشكل تدريجي على مدار أسبوعين تقريبًا.

ويسيطر منخفض الهند الموسمي ثلاثة أشهر ويتسم بارتفاع درجات الحرارة ليلًا ونهارًا على مصر على أن يبدأ المنخفض الموسمي في الانسحاب التدريجي عن مصر في منتصف سبتمبر المقبل وهي نفس الفترة التي يبدأ فيها فصل الخريف.