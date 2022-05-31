الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاتحاد المغربى: فوزى لقجع لم يتحدث بأى تصريحات تخص الأشقاء فى مصر أو تونس

جريدة الدستور
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قال المتحدث الإعلامي للجامعة الملكية المغربية، إن فوزي لقجع رئيس الجامعة وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف”، لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية بأي تصريحات تخص الأشقاء في مصر أو تونس، أو أي دولة عربية شقيقة، موضحا أنه يكن لهم ولأنديتهم ومنتخباتهم كل تقدير واحترام.

وأشار إلى أن فوزي لقجع لم يتحدث مطلقا خلال الساعات الماضية، حول احتكار يخص أي من الأشقاء في الدول العربية، محذرا من تناول بعض الصحف في دول بعينها "يقصد الشروق الجزائرية" لتصريحات مغلوطة من أجل الوقيعة بين المغرب وأشقائه العرب والأفارقة وبالأخص في مصر وتونس.

وفيما يتعلق بتصريحه أكد أنه رد على سؤال من أحد الصحفيين المغاربة عن الحديث عن الفساد في الاتحاد الإفريقي قائلا: "لقد انتهى الفساد مع حقبة حياتو، ولن يطال الفساد أندية مغربية أو إفريقية ثانية".

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