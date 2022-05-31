الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة، من العناوين الأكثر بحثًا على محرك التواصل الاجتماعي  "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة البحيرة، خاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات كمحافظة جنوب سيناء والجيزة وأسوان، من هنا بدأ الطلاب في جميع المحافظات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني، ونختص في هذه السطور بعرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022 عقب انتهاء طلاب 3 إعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 19 مايو  2022.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

ومن المقرر أن يعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن النتيجة بعد الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح والمراجعة والتدقيق قبل إعلان نتائج الامتحانات 2022 الشهادة الإعدادية، وسيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 برقم الجلوس من قبل المحافظ، ثم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022، وسوف يتم إتاحة نتيجة إعدادية البحيرة 2022 عبر بوابة إلكترونية تدشنها  مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة.

 

قبل إعلانها.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الغربية

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 البحيرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحيرة

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن  نتيجة الشهادة الإعدادية ستتاح من خلال بوابة التعليم الأساسي، أو من خلال بوابة إلكترونية تدشنها مديرية التربية والتعليم. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

ويقدم "الدستور" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة رابط مديرية التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021-2022 رسميا من خلالها وذلك أثناء القليلة المقبلة.

وعند  ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة سيتم تفعيل رابط عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي وسيتم الدخول عليها (من هنا).

 

تنسيق الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحيرة

ويتابع أولياء أمور  طلاب  الشهادة الإعدادية بترقب شديد كونها المرحلة الفاصلة قبل التحاق الطلاب عند نجاحهم بالتعليم الثانوي أو الفني والمهني، ومن هنا ينتظرون أخبار تنسيق الثانوية العامة بالبحيرة، وطبقًا لمؤشرات السنة الماضية جاء تنسيق الثانوية العامة 2021، 235 درجة للقبول بالتعليم الثانوي العام، وطبقا لمؤشرات النجاح هذا العام في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة سيتم الإعلان عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 في المحافظة.

وأدى طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2022 امتحانات الترم الثاني على مدار أسبوع متواصل بدأ بيوم السبت 14 مايو مادة اللغة العربية لمدة ساعتان ونصف، ويوم الأحد 15 مايو 2022 مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ويوم الإثنين 16 مايو امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ويوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، ويوم الأربعاء 18 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتان ومادة الحاسب الآلي لمدة ساعة، وانتهى مادة يوم الخميس 19 مايو لمدة ساعتين ومنذ هذه اللحظة يبحث الطلاب عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

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قبل إعلانها.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفى

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