الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

الإعدادية
الإعدادية
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يبحث آلاف من طلاب الإعدادية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ  بعد أن انتهى الطلاب في المحافظة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 19 مايو الجاري والتي استمرت لأسبوع كامل واختلف توقيت أداء امتحان الشهادة الإعدادية من محافظة لأخرى حسب التوقيتات التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

انتهت أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ التي بدأت السبت قبل الماضي وتستمر حاليًا أعمال الرصد والمراجعة، وفور الانتهاء منها، سيعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة ثم إعلانها.

الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لموعد نتيجة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

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وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2022 ، في حين تستمر أعمال الرصد والمراجعة للامتحانات، وفور الانتهاء منها سيعتمدها  محافظ كفر الشيخ النتيجة اللواء جمال نور الدين، خلال الأيام المقبلة.

وحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022  على الصفحات الإلكترونية الخاصة بكل مديرية تعليم في المحافظات.

ويمكن لأوياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ الدخول عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

وأدى نحو 60 ألفا و36 طالبا وطالبة امتحانات الترم الثاني الصف 3 الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، وتغيب 472 طالبا وطالبة عن امتحانات نهاية العام، وذلك ضمن الـ 13 مديرية تعليم في المحافظة، وبدأت عملية  تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي  السبت الماضي الموافق  21 مايو ، بعد أن انهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ١٨ مايو الجاري والتي بدأت في ١٤ مايو من نفس الشهر.

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وتعد الشهادة الإعدادية من أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب حيث تحدد مستقبل الطلاب سواء بالالتحاق بنظام الثانوية العامة، أو تفضيلهم الالتحاق بالتعليم الفني الذي اهتمت مصر بتطويره خلال السنوات الماضية ليكون الخريج متوافق مع سوق العمل.

الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 كفر الشيخ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

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وائل لطفى

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