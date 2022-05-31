الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2022 الترم الثانى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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اعتمد منذ قليل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2022 الترم الثانى بنسبة نجاح بلغت 78.83% بما يعادل 47 ألفًا و276 طالبًا، وهي تعتبر نسبة عالية، حيث تقدم لامتحان الصف الثالث الإعدادي 60 ألفًا و310 طلاب، وتغيب 502 طالب.

وفور اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 كفر الشيخ، بدأ البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2022 من قبل طلاب تالتة اعدادي وأولياء أمور 3 إعدادي من جميع أنحاء المحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2022 جاءت كالتالى: "بيلا، قلين، سيدى غازى، شرق كفر الشيخ، دسوق، غرب كفر الشيخ، الحامول، الرياض، سيدى سالم، فوة، بلطيم مطوبس، برج البرلس.

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.. الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ويأتي اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 كفرالشيخ من خلال مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ. 

 

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لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي

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لجميع محافظات الشهادة الاعدادية| لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022

قد يجد طلاب الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2022 صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ نظرا للاقبال الشديد في الاستعلام عن نتيجة اعدادية كفر الشيخ لذلك يجب استعداد نت ذات سرعة عالية وفي حال عدم فتح رابط مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يجب اعادة تحميل الصفحة مرة أخرى.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 كفر الشيخ الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 كفر الشيخ من خلال المدرسة التابع لها طالب 3 اعدادي في حال تعذر الحصول على نتيجة تالتة اعدادي والاطمئنان على نتائج الطلاب.

3 اعدادي| رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 القاهرة برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة دمياط برقم الجلوس فقط

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه طلاب الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2022 المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2022 نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 كفر الشيخ تالتة إعدادي 3 إعدادي نتائج الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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