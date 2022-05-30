الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 برقم الجلوس

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية
ads

يبحث أولياء أمور وطلاب الإعدادية  2022 عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 ، بعد أن أنهى الطلاب في المحافظات المختلفة امتحاناتهم في منتصف الشهر الجاري في لجان مؤمنة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع الكتروني لعرض نتائج جميع المراحل التعليمية من خلالها وهي بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 ، التي تشهد إقبالًا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الأيام مع بدء ظهور نتائج الامتحانات في الكثير من صفوف النقل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 من خلال البوابه التعليميه الاساسيه.

بوابة التعليم الأساسي

خصصت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي  - البوابه التعليميه الاساسيه - لتكون منصة موحدة  لإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل جميعها من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الثانوي، بجانب إعلانها في المدارس ملتزمة  بالضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

txt

برقم الجلوس| نتيجة الصف السادس الابتدائى 2022 بوابة نتائج التعليم الأساسى

txt

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة دمياط برقم الجلوس فقط

ويقتصر لينك بوابة التعليم الاساسي على تقديم نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022، وطلاب الصف الثاني الإعدادي أيضًا مع سنوات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى السادس ، وللمرحلة الثانوية  للصفين الأول والثاني الثانوي.

ويقتصر لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي السابق على الطلاب المذكورين الملتحقين بسنة رابعة وخامسة ابتدائي والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط، ولكي يحصل طالب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الترم الثاني يمكنه الدخول إلى نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 برقم الجلوس.

وتساهم البوابة التعليمية الأساسية في تقديم  نتائج امتحانات صفوف النقل وامكانية الحصول عليه من المنزل بدلًا من النزول والتزاحم أمام المدارس وقت إعلانها.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

لجميع محافظات الشهادة الاعدادية| لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم و أولوية الاختيار

يمكن لأولياء أمور طلاب الإعدادية معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 في محافظة القاهرة عبر الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم في موقع نتائج التعليم الأساسي من هنا

وبعد الدخول على  موقع بوابة التعليم الأساسي ، يمكن معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 من خلال بعض الخطوات كالتالي:

أولًا:  اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج سنوات النقل 

ثانيًا : ستظهر أيقونة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثانى لعام 2022/2021

  • اكتب البيانات المطلوبة كاملة

ثالثاً : اختر المرحلة الدراسية : المرحلة الإعدادية.

رابعًا : في خانة الصف الدراسي اكتب :  نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

خامسًا استكمل البيانات المطلوبة واعرض النتيجة ستظهر فورًا 

الصف الأول الاعدادي 2022 نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 البوابه التعليميه الاساسيه وزارة التربية والتعليم موقع نتائج التعليم الأساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم شعبى لـ«محمد صلاح»

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

جمال رشدي

الزيادة السكانية أُم المشاكل

مؤمن المحمدي

نادى الدهر

جمال-أسعد

الحوار والمعارضة المصرية

ماجد حبته

تكامل ثلاثى عربى

عبدالوهاب داود

صلاح.. هون عليك يا حبيبى وافرح بما كسبت

لواء.حمدى البطران

الرواية.. والوحدة الوطنية

صور

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال