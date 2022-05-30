بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 برقم الجلوس

يبحث أولياء أمور وطلاب الإعدادية 2022 عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 ، بعد أن أنهى الطلاب في المحافظات المختلفة امتحاناتهم في منتصف الشهر الجاري في لجان مؤمنة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع الكتروني لعرض نتائج جميع المراحل التعليمية من خلالها وهي بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 ، التي تشهد إقبالًا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الأيام مع بدء ظهور نتائج الامتحانات في الكثير من صفوف النقل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 من خلال البوابه التعليميه الاساسيه.

بوابة التعليم الأساسي

خصصت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي - البوابه التعليميه الاساسيه - لتكون منصة موحدة لإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل جميعها من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الثانوي، بجانب إعلانها في المدارس ملتزمة بالضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقتصر لينك بوابة التعليم الاساسي على تقديم نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022، وطلاب الصف الثاني الإعدادي أيضًا مع سنوات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى السادس ، وللمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي.

ويقتصر لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي السابق على الطلاب المذكورين الملتحقين بسنة رابعة وخامسة ابتدائي والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط، ولكي يحصل طالب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الترم الثاني يمكنه الدخول إلى نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 برقم الجلوس.

وتساهم البوابة التعليمية الأساسية في تقديم نتائج امتحانات صفوف النقل وامكانية الحصول عليه من المنزل بدلًا من النزول والتزاحم أمام المدارس وقت إعلانها.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

يمكن لأولياء أمور طلاب الإعدادية معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 في محافظة القاهرة عبر الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم في موقع نتائج التعليم الأساسي من هنا.

وبعد الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي ، يمكن معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 من خلال بعض الخطوات كالتالي:

أولًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج سنوات النقل

ثانيًا : ستظهر أيقونة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثانى لعام 2022/2021

اكتب البيانات المطلوبة كاملة

ثالثاً : اختر المرحلة الدراسية : المرحلة الإعدادية.

رابعًا : في خانة الصف الدراسي اكتب : نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

خامسًا استكمل البيانات المطلوبة واعرض النتيجة ستظهر فورًا