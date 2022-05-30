قبل إعلانها.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الغربية

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2022 الغربية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ، مع اقتراب إعلان محافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد إنتهاء عليات التصحيح ومراجعة الدرجات وتدقيقها، وذلك إلتزامًا بقرارات وزارة التربية والتعليم بصرورة مراجعة الدرجات النهائية حتى لا يتعرض أى طلاب للظلم.

وتستعد محافظة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وبدأت عمليات تصحيح الشهادة الإعدادية 2022 بالغربية السبت الماضي، فأعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية البدء في عملية تقدير وتصحيح السبت قبل الماضي على أن تستمر لمدة 10 أيام على أن تعتمد بعدها النتيجة من محافظ الغربية وإعلانها عقب ذلك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الغربية

تمتلك محافظة الغربية صفحتين أون لاين لنشر أخبار قطاع التعليم بالمحافظة، منها البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية والتي يمكنك الدخول إليها من خلال هذا الرابط http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx ، والأخرى من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم بالغربية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تهتم بنشر أخبار التعليم بالمحافظة أولا بأول كما تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الأعدادية 2022 فور اعتمادها.

ويستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات برقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

خطوات الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية 2022

أولا : زيارة الرابط المركزي لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، لوزارة التربية والتعليم.

ثانيا: لطلاب محافظة القاهرة يمكنهم الضغط https://eduserv.cairo.gov.eg/ موقع بوابة التعليم الأساسي

ثالثُا : قم باختيار الخدمات الإلكترونية

رابعًا : الضغط على قسم نتائج الطلاب

خامسًا : اختار الطالب نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

سادسًا : قم بإدخال اسمه ثلاثي ورقم جلوسه

أخيرًا : الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية

وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية محافظ الغربية للفصل الدراسي الأول 2021 / 2022 80.11% ، وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في الفصل الدراسي الأول 88870طالب وطالبة حضر منهم 88723طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 80.11%.

وتقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة حضر منهم 4581طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و 97.3% للصم.