برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية من أهم العناوين التي يبحث عنها أبناء محافظة المنوفية، مما جعلها تحتل الصدارة في الساعات الماضية على محركات الحث جوجل وتويتر، وينتظر أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وسط حالة من الترقب والقلق لا سيما بعد ظهورها في عدة محافظات كالجيزة وجنوب سيناء، وأسوان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

وهناك الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية ينتظروا في الأيام الأخيرة القليلة الماضية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية لمعرفة النتيجة التى حصل عليها الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى، وهي مهمة في مستقبلهم الدراسي ونقطة فاصلة بين انتقال الطلاب للتعليم الثانوي أو الفني والمهني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية، الخميس الموافق، الثاني من يونيو 2022،بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022

وأوضح إبراهيم أبو اللمون محافظ المنوفية في تصريحات سابقة، أن النتيجة الأولية لتصحيح أوراق اصف الثالث الإعدادي الترم الأول قد حققت نسبة نجاح عالية تصل إلى 77% وذلك في المدارس الرسمية والخاصة وأيضاً الرياضية واللغات بجانب طلاب المنازل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022

واستكمالًا لإجراءات التحول الرقمي التي تنهجها الدولة في كل الإجراءات، سيتم تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس على موقع الوزارة والمحافظة، وقد يمكن للطالب أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم التليفون الأرضي وهو 09000100 أو عن طريق هذا الرقم 5757 والاتصال يتم عقب ظهور النتيجة، إذا لم يتمكن من معرفتها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية معرفة النتيجة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس عبر الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية من هنا.

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الجدير بالذكر أن وقد عدد الحاضرين في الامتحانات للشهادة الإعدادية قد بلغ نحو 83695 طالب وطالبة، بينما يبلغ نسبة نجاح الصم والبكم حوالي 83%، بالإضافة إلى أن طلاب التعليم الاعدادي المهني يصل نسبة نجاحهم إلى 80% .

وفي تصريحات للدكتورة أماني مديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية أوضحت أن تصحيح الامتحانات سيتم أول بأول وذلك بشكل متواصل، وذلك عن طريق لجان وكنترول على أعلى مستوى بالمحافظة ويتم مراجعة التصحيح بشكل دقيق كي يشعر كل طالب انه نال حقه كاملًا، وقد أوضحت الدكتورة أماني أن نتيجة الترم الثاني سوف تظهر بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات.