8 مصابين فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، إثر حادث مروري، اليوم الإثنين، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسوان".

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الزراعي "القاهرة- أسوان"، المار على محافظة المنيا وتحديداً أمام قرية المحرص ووجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتبين إصابة 8 أشخاص أثناء استقلالهم ميكروباص أجرة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، ونقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي.