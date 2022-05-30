الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن الحج السياحى 2022 فى مصر

الحج
الحج
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رابط الاستعلام عن الحج السياحي 2022، من أبرز الموضوعات بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل، خاصة أن آلاف المشتاقين لأداء فريضة  الحج التي حرمتهم منها جائحة كورونا التي أصابت العالم وحجبت عنه كافة الطقوس، وكان منها الحج التي قللت المملكة العربية السعودية قصر مؤديه على فئات محدودة منعًا لتفشي الوباء .

قرعة الحج السياحي 2022 في مصر

وقد أجرت وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة، الأحد 29 مايو القرعة الإلكترونية للحج السياحي، لاختيار أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام 1443 ه، 2022 ميلادية، مع شركات السياحة.

وللالتزام بمعايير  الشفافية والأمانة حضر القرعة قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وأعضاء لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، وكذلك أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، وقد تم بث القرعة في العلن.

استعلم الآن بالرقم القومى.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحى

رابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2022

رابط  نتيجة الحج عبر بوابة الحج المصرية والاستعلام بالرقم القومي

وهذا العام، قد دشنت وزارة السياحة، خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية، ليستطيع من خلالها  المتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من تسجيل الشركة المتقدمين إليها أسمائهم من عدمه ومعرفة نتيجة القرعة وحالة الطلب من القبول أو الرفض، وأيضًا من خلال بوابة الحج المصرية.

خطوات الاستعلام عن التقدم للحج السياحي 2022 في مصر

وكون طريقة الاستعلام عن الحج السياحي من العناوين والموضوعات الأكثر بحثًا، يستعرض «الدستور» خطوات الاستعلام عن البيانات الخاصة بالحاج المتقدم على النحو التالي:

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة من خلال الرابـــــــــــــــــــــــــــط ، والدخول على البوابـــــــــــة.

رابط الاستعلام عن الحج السياحي 2022 في مصر

ثانيًا: الضغط على أيقونة خدمة المواطنين، ثم اختيار «بحث عن حاج».

ثالثًا: إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر للاستعلام عن بيانات المتقدم لـ «الحج 2022».

رابعًا: الضغط على «استعلام» لإظهار كل بيانات الحج المتقدم هذا العام.

خامسًا:  ظهور بيانات المواطن المتقدم للحج ومستوى البرنامج المتقدم عليه (مدرج وفي انتظار إجراء القرعة) وفي هذه الحالة يتأكد المستعلم أو المتقدم للحج قد أدرجته الشركة على  قوائمها.

الجدير بالذكر، أن عدد تأشيرات الحج السياحي لعام 2022، بلغ نحو 9200 تأشيرة مقسمة على مستويين: الأول اقتصادي، والثاني 5 نجوم.

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

مع العلم أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في وقتٍ سابق أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

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رابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخلية 2022

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وائل لطفي

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