الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

الحج
الحج
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رابط بوابة الحج 2022 ونتيجة الحج السياحي والجمعيات أبرز العناوين التي يبحث عنها المصريين في الوقت الحالي، لا سيما مع اقتراب موسم الحج في الأول من الثلاثين من يونيو المقبل على أن يستمر خلال أيام الإحرام على أن يكون التاسع من يوليو وقفة عرفات وانتهاء الشعائر.

ولهذا الغرض يبحث الراغبين  في أداء فريضة الحج لعام 2022 والذين سبق أن تقدموا لقرعة الحج السياحي والجمعيات الأهلية هذا العام.

وأعلنت وزارة التضامن أن المتقدم سيتمكن من معرفة نتيجة الحج إذا كانت قبول أو رفض بالاسم والرقم القومي من خلال بوابة الحج المصرية.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي 

ويكثر البحث عن  نتيجة قرعة الحج السياحي 2020  بالاسم والرقم القومي" لذا أصبح من أكثر العناوين بحثًا على محرك البحث الاجتماعي "جوجل".

بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة الحج 2022

وتحرص "الدستور" على تزويد القراء بكافة المعلومات التي يهتموا بالبحث عنها، يقدم في السطور التالية: التفاصيل برابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وذلك تسهيلًا على متابعيها الاطلاع على كافة التفاصيل.

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وأُجريت القرعة  الإلكترونية العلنية الأربعاء الماضي 25 مايو 2022، بهدف الاختيار من بين المتقدمين وفقا لحصة شركات السياحة المقررة هذا العام.

هذا العام عمدت وزارة السياحة أن تعلن نتيجة القرعة للحج السياحي والجمعيات من خلال بوابة إلكترونية بدلًا من تزاحم المواطنين في مكاتبة وزارتي السياحة والتضامن، وذلك لميكنة الإجراءات الحكومية في سلسلة خطوات  تتبعها الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، ومن خلال بوابة الحج أتيح لجميع المتقدمين لقرعة الحج 2022 الدخول عليها لمتابعة تفاصيل الحج بداية من التسجيل في القرعة وصولًا للدخول على البوابة من قبل المسجلين في الحج السياحي والجمعيات والتفاصيل الخاصة بتأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية.

تفاصيل قرعة الحج 2022 

ومن خلال البوابة، وفرت وزارة السياحة المصرية الاستعلام عن قرعة الحج وزارة السياحة بالرقم القومي والاسم الرباعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الحج 2022 عبر بوابة الحج:

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجته من خلال الدخول لبوابة الحج الالكترونية من أي مكان، وذلك تيسيرًا عليه وتتم كالآتي:

  1. الدخول على الموقع الرسمي من هنــــــــــــا. 
  2. اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجة القرعة".
  3. إدخال  الرقم القومي  المكون من 14 رقمي.
  4. سيظهر للمستعلم الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض.

أسعار وشروط التقدم لأداء الحج السياحى 2022

أما عن الحج السياحي فهو يختلف عن حج الجمعيات من حيث التكلفة المقررة وطرق التسجيل وحتى القرعة الخاصة بها، فقد أعلنت وزارة السياحة عن مد فترة تسجيل أسماء الراغبين فى التقدم لأداء الحج السياحى حتى الغد، الاثنين ، 30 مايو 2022.

شروط خاصة للراغبين في الحج السياحي 2022

اشتراطات  التقدم لقرعة الحج السياحي وأولها ضرورة التأكد من أن المتقدم  لم يسبق له التقدم لأي جهة أخرى.

من المفترض أن تجري  الشركات السياحية تسجيل التضامنات لكافة المستويات اعتبارا من 26 مايو ولمدة أسبوع للتنسيق فيما بينها بشأن حصة كل شركة في عدد التأشيرات .

ومن المفترض أن تجري شركات السياحة معاينة سكن الحجاج لضمان تسكين الحجيج في سكن ملائم لهم ومطابق للمواصفات وتوثيق عقود السكن والمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.

أما عن أسعار الحج السياحي فهي تزيد عن حج الجمعيات كون الثاني يمنح بعض الدعم المادي 

وجاءت أسعار ومستويات الحج السياحي كالآتي:

مستوى الخمس نجوم: بـ177500 جنيه، وتصل إلى 157500 جنيه، وعدد التأشيرات لهذه الفئة  2760 تأشيرة.

أسعار الحج  المستوى الاقتصادي: من 82500 جنيه وتصل  92500 جنيه بعدد 6440 تأشيرة.

تبلغ قيمة جدية الحجز 30000 جنيه للمستوي خمسة نجوم، و20000 جنيه للمستوى الاقتصادى.

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