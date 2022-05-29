الأحد 29 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب هواتف محمولة بمطار برج العرب

مطار برج العرب
مطار برج العرب
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تمكنت سلطات مطار برج العرب، اليوم الأحد، من إحباط تهريب 46 هاتفًا محمولًا خارج البلاد.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمة من أبوظبي، اشتبه سعيد محمود، ورجب بحيري، رؤساء الوردية، في الركاب الثلاثة راكب وزوجته وشقيقتها «ا.ف، ا.ا.ح، ا.ح»، مصريي الجنسية، وتم العرض على سامح شرباش، مدير الجمرك.

وبتفتيش أمتعة الركاب، تبيَّن وجود 46 موبايل حول جسد الزوجة وشقيقتها، والباقي مخبأة داخل حقائبهم، وبلغت القيمة الإجمالية مبلغًا وقدره 138000 جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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