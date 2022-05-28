السبت 28 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على تردد قناة TNT المغربية الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
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تردد قناة TNT المغربية من أكثر العناوين بحثًا في مصر والوطن العربي، في الساعات الأخيرة، لأن جماهير الساحرة المستديرة في الوطن العربي ينتظرون بحماس كبير نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين كل من الأهلى المصري والوداد المغربي، المباراة التي من المقرر لها أن تقام يوم الإثنين المقبل، الموافق 30 مايو الجاري، والتي سوف يستقبلها ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، وهذا هو ما يجعل الكثير من الأشخاص بين جميع محبي كرة القدم في أنحاء الوطن العربي، يبحثون عن تردد قناة tnt الرياضية المغربية.

ومن حرص "الدستور" على تقديم الخدمات للقراء  فنقدم لكم في السطور الآتية إشارة تردد قناة TNT المغربية.

تردد قناة tnt الرياضية المغربية الناقلة لمبارة الأهلي والوداد

في وقتٍ سابق، قد أعلنت قناة tnt الرياضية المغربية التي تتبع الشركة الوطنية المغربية للإذاعة والتليفزيون، عن قيامها بإذاعة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المعروف أن القناة الرياضية المغربية تبث إرسالها عبر النايل سات، وتهتم دائمًا بنقل عدد كبير من أهم المباريات بالعديد من الألعاب والبطولات الرياضية المختلفة عبر شاشتها.

وهذه المباراة تحظى باهتمام واسع من قبل عشاق كرة القدم، خاصة بعد الأجواء الساخنة التي سبقت المباراة واستعداد النادي الأهلي وخلافه مع الكاف حول استاد لعب المباراة واعتراضه على اللعب باستاد الخصم بدلًا من ملعب محايد.

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ماذا تقدم  قناة TNT المغربية؟

 

من المعروف لدى جمهور كرة القدم أن قناة TNT الرياضية المغربية تحرص دائمًا على تقديم كل ما هو حصري من مباريات وبطولات بالمغرب، بالإضافة إلى أنها تهتم بنقل العديد من أهم الأخبار الرياضية، التي ينتظرها باستمرار جميع عشاق الرياضة المغربية بالمغرب أو بأي دولة أخرى لذا اهتمت بنهائي دوري أبطال إفريقيا لا سيما أن الوداد المغربي أحد طرفي المباراة.

 ترددات قناة TNT المغربية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على نايل سات

 

 

معامل الترميزمعدل التصحيحالاستقطابالترددالقمر الصناعي 
75004\3رأسي1157نايل ساتقناة TNT المغربية
75004\3رأسي11476نايل ساتقناة TNT المغربية
75004\3رأسي11513نايل ساتقناة TNT المغربية
75004\3رأسي12683عرب ساتقناة TNT المغربية
75004\3رأسي10872هوت بيردقناة TNT المغربية

 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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