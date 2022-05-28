السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إصابة 25 شخصا فى تصادم ميكروباصين بمحافظة البحيرة

حادث مروري
حادث مروري
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أنقذ القدر 25 شخصا بينهم 5 أشخاص من جنسيات من الموت المحقق، اليوم السبت، عقب إصابتهم بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص بنطاق مركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بالطريق الصحراوى القاهرة - الإسكندرية عند الكيلو 105، مما نتج عنها إصابة 25 شخصا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون العام لتلقى العلاج.

المصابون هم كل من: "مبروك على عبدالله 23 عاما، مقيم طنطا، محمود مصطفى عطية،31 عاما، مقيم كوم حمادة، أميرة محمود صالح، 35 عاما، حسين نادر الصبغى، 5 سنوات، مقيم الأردن، أحمد جمال حمدى، 25 عاما، مقيم كوم حمادة، إسلام نبوى ابو زيد، 28 عاما، مقيم منوف، مصطفى محمود سعد 25 عاما، مقيم كوم حمادة، العربى عبدالله راغب، 41 عاما، مقيم الدقهلية، محمد جمال عبدالهادى، 27 عاما، مقيم المنوفية، أيمن حسن محمد، 30 عاما، مقيم كوم حمادة، وليد عمر أحمد، 35 عاما، مقيم الفيوم، وائل محمد أبو المجد، 35 عاما مقيم كوم حمادة، رضا محمود محمود، 35 عاما".

كما أصيب كل من: "ياسر السيد محمد، 30 عاما، مقيم الإسكندرية، عبد المنعم السيد، 22 عاما، مقيم كوم حمادة، نادر صبرى سيد محمد، 35 عاما، مقيم المنصورة، أحمد عصام أبو الفتوح، 30 عاما، مقيم حلوان، إبراهيم مبارك، 33 عاما، مقيم حلوان، نجية عيسى سليمان، 49 عاما، مقيمة الإسكندرية، على عيسى سليمان، 35 عاما، مقيم الإسكندرية، خديجة أبو أبو كر، 30 عاما، غنيية الجنسية، سالم محمد سويلم، 60 عاما، ليبى الجنسية، زنيب أحمد سليمان، 50 عاما، ليبية الجنسية، أحمد محمد على، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، جودة ناصر كريم، 35 عاما، مقيم حوش عيسى".

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

حادث تصادم الإسكندرية مركز شرطة وادى النطرون الطريق الصحراوي محافظة البحيرة إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

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