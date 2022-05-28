السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ورابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

الحج
الحج
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يبحث الكثير من المواطنين الذين قدموا على قرعة الحج السياحي 2022، خلال تلك الأسابيع عن موعد ورابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج الذي يفصلنا عنه ما يقرب من 40 يومًا، حتى يتثنى للمواطنين التجهيز والاستعداد للسفر.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال التقرير التالي موعد ورابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022.

موعد ورابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

من المقرر أن يكون موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 يوم الإثنين المقبل الموافق 30 مايو 2022

 

خطوات معرفة نتيجة الحج السياحي

  1. الدخول على رابط نتيجة الحج السياحي من هنـــا
  2. كتابة الرقم القومي أو رقم جواز السفر.
  3. الضغط على كلمة "استعلام" على الموقع.

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خطوات الاستعلام  عن نتيجة الحج 2022 عبر بوابة الحج

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجته من خلال الدخول لبوابة الحج الالكترونية من اي مكان، وذلك تيسييرًا عليه وتتم كالآتي:

  • الدخول على الموقع الرسمي من هنا
  • اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.
  • إدخال  الرقم القومي ورقم المصنع.
  • سيظهر لك الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض.

شروط خاصة للراغبين في الحج السياحي 2022

وكان من ضمن الاشتراطات ضرورة التأكد من أن المتقدم  لم يسبق له التقدم لأي جهة أخرى.

من المفترض أن تجري  الشركات السياحية تسجيل التضامنات  لكافة المستويات اعتبارا من 26 مايو ولمدة أسبوع.

ستجري الشركات  معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن والمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.

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أسعار رحلات الحج السياحي 2022  

يضم النوع الأول “الحج 5 نجوم” مستويين من أسعار الحج السياحي، بينما يضم “الحج الاقتصادي” 3 مستويات مختلفة من الأسعار، وهي كما يلي:

الحج الـ 5 نجوم

- المستوى الأول: سعر الرحلة 177 ألفًا و500 جنيه، غير شامل لتذاكر الطيران.

- المستوى الثاني: سعر الرحلة 157 ألفًا و500 جنيه، غير شامل لتذاكر الطيران.

الحج الاقتصادي

 - المستوى الأول: سعر الرحلة 92 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة لتذاكر الطيران.

- المستوى الثاني: سعر الرحلة 87 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة لتذاكر الطيران.

- المستوى الثالث: سعر الرحلة 82 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة لتذاكر الطيران.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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