السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل باختناق فى حريق شقة بالجيزة

حريق شقة
حريق شقة
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أصيب طفل، 8 سنوات، باختناق نتيجة لحريق نشب داخل شقة سكنية بشارع وائل بيومي من شارع العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع وائل بيومي من شارع العروبة بدائرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه إصابة طفل، 8 سنوات، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق الطالبية أمن الجيزة الحماية المدنية

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