الجمعة 27 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بالاشتراك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة الجنح المختصة، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات قيام متهم بالاشتراك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 3 ملايين جنيه 


وتواجه النيابة المتهم المضبوط بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة،  بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. 

وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام؛ طبقاً للفحص المستندي يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري.

تجديد حبس متهم تجميع مدخرات النقد الأجنبي السوق المصرفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

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